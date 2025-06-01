«Стрела» - свежее дыхание детского отдыха в Мезени

Каждую весну перед родителями школьников стоит вопрос – куда отправить любимое чадо летом отдохнуть.

Первая мысль – на море. Но даже если на такую поездку есть необходимые средства, всё равно получится две-три недели, не больше. Летние же каникулы длятся три месяца, которые хочется провести с максимальной пользой.

Не у всех есть добрая бабушка в деревне. А, если и есть, то всё равно нервотрёпка. Кто будет приглядывать за пострелятами весь длинный северный день? Лес, река – прекрасно, но и они таят много опасностей для тех, кто в силу своего возраста ещё не научился их различать. Сиди дома и переживай за ребёнка.

К тому же хочется, чтобы школьник не забыл, что проходил в учебном году. А ещё лучше, узнал что-то новое.

Живущие в большом городе завидуют тем, кто из глубинки – уж там-то раздолье, природа. Но проблема та же, тревожно оставлять ребят без профессионального пригляда.

В Мезени эту проблему решает детский оздоровительно-образовательный центр «Стрела», поистине уникальное место отдыха для детей и подростков. Не будем называть его «северным Артеком» - и название избитое, и хочется сохранить свою поморскую идентичность.

Только представьте, летний лагерь расположен прямо в сосновом бору, а это значит - чистейший целебный воздух, плюс песчаный пляж с собственной оборудованной купальней на реке Мезень (опасности на воде учитываются).

Теперь об антураже. Лагерь находится в 500 метрах от старинной поморской деревни Азаполье, где сохранились традиции народных ремёсел – гончарное мастерство, ткачество, плетение корзин. То есть, дети ко всему этому прикоснутся и вернутся домой с новыми знаниями. Они никогда не будут лишними.

А вы знали, что жителей Азаполья прозвали «дроздами» за песенное мастерство? И это ещё один пример эстетического воспитания.

Которого и так будет в достатке. Лагерь «Стрела» стоит среди живописных холмов, лугов и перелесков, о которых сложены старинные предания. Дети их обязательно услышат и запомнят.

Очень важный момент. В лагере работает профессиональный педагогический коллектив высокой квалификации. Родители знают, насколько это ценно в плане общего развития и безопасности отдыха.

В феврале 2024 года в лагере «Стрела» сменилось руководство. Бразды правления взяла в свои руки Наталья Батракова. Объективная характеристика: быстрая, активная, хозяйственная, неугомонная. То самое свежее дыхание, о котором говорится в заглавии материала.

Хороший тандем сложился у нового директора лагеря с руководителем юридического лица – директором МБОУ «Дорогорская средняя школа имени Н.А.Таранина Мезенского муниципального округа» Александрой Башловкиной. За последнее время лагерь заметно преобразился: благодаря участию МБОУ «Дорогорская средняя школа имени Н.А.Таранина Мезенского муниципального округа» в конкурсе в целях предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на укрепление материально-технической базы «Стрелы»: установили новую сантехнику, заменили окна в коридоре второго корпуса, обновили автоматическую пожарную сигнализацию в первом корпусе, отремонтировали медицинский блок в административном корпусе.

В настоящий момент обновляется территория лагеря – ещё в прошлом году установлены новые тренажёры, что придало территории определённый уровень респектабельности. И это только начало…

Ещё одна гордость «Стрелы» - теплица, деньги на приобретение которой выделил Глава Мезенского муниципального округа В.А. Авдеев. Благодарность за содействие в приобретении Н.Г. Чупову, начальнику Управления образования администрации Мезенского муниципального округа. Трудами и заботой Натальи Ювенальевны в теплице уже растут огурцы, зеленый лук, укроп, петрушка и сладкий перец, которые, конечно, попадают на стол отдыхающим детям. Своё всегда вкуснее привозного.

Цветоводство тоже в приоритете - у каждого корпуса разбита большая клумба, а планов по озеленению территории лагеря у директора ещё очень много! Тем более что односельчане, видя её старания, сами предлагают лагерю рассаду цветов. Те, кто сам отдыхал в летних лагерях, знают, насколько важны хорошие отношения с местным населением.

А лагерь ждёт помощников и очень надеется, что в эти смены приедут юные цветоводы и овощеводы. Их помощь в хозяйстве будет бесценна, как и для них самих практика.

Слаженная, дружная работа лагеря невозможна без сплочённого коллектива, это аксиома. Отрадно, что в лагерь в это лето вновь приезжают сотрудники, работавшие под руководством Натальи Ювенальевны и в прошлом году. Это медицинская сестра, воспитатели и вожатые, инструктор по физической культуре и повар.

И об инфраструктуре. На территории филиала «Детский оздоровительно-образовательный центр «Стрела» расположены: корпус № 1 для проживания детей - 1972 года постройки, с пристройкой к зданию в 2021 году, в которой размещены туалетные и душевые комнаты; корпус № 2 для проживания детей - 1973 года постройки; административный корпус № 3 - 1973 года постройки; столовая - 1968 года постройки с пристройкой обеденного зала в 2010 году. Также предусмотрено помещение для стирки белья, для помывки детей имеется хорошая баня.

Короче, «Стрела» готова к приёму отдыхающих и ждёт всех желающих!

Леонид Черток