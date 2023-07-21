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На виновника ДТП в Лисьих Борках заведено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, в отношении ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 40-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что 8 октября около 16.40 на 25-м километре автодороги подъезд к городу Северодвинску от федеральной автодороги «М-8 Холмогоры» подозреваемый, управляя автомобилем «Infiniti» в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд на полосу встречного движения в зоне действия сплошной линии разметки, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Skoda». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Skoda» 36– летняя жительница Северодвинска ее дети в возрасте 6 и 11 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы, 62-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.  

После происшествия водитель «Infiniti» оставил поврежденное транспортное средство и скрылся с места аварии. Он был задержан на обочине дороги в двух километрах от места происшествия сотрудниками Госавтоинспекции. 

До приезда бригады скорой медицинской помощи пострадавшей семье оказывали неотложную помощь очевидцы аварии, в том числе женщина врач-реаниматолог одной из северодвинских больниц. Она делала искусственную вентиляцию легких 11-летней девочке, которая серьёзно пострадала и находилась в коме. В настоящее время оба ребенка находятся в больнице, пострадавшая девочка в очень тяжелом состоянии.

В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что до указанных событий употреблял на даче у знакомых самогон. Момент ДТП не помнит, пришел в себя, когда шел по дороге и его остановили сотрудники ГИБДД.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, назначены  экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

10 октябрь 08:50 | : Происшествия

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