Ирано-израильская война. Будет ли Третья Мировая?

События, разворачивающиеся сегодня на Ближнем Востоке, никак не находят моё понимание в реальности восприятия, неужели это действительно происходит?

Не может быть, говорит подсознание, но - это так.

Идёт война между Израилем и Ираном, война, которая может превратиться, хоть завтра, в ядерную, а затем и в Мировую .

Не стану останавливаться на хронологии событий – тем, кому это действительно интересно, её отслеживают , кому не интересно - не могут даже найти на карте стороны противостояния.

Сегодня факт, что 80 % населения вообще не интересуются политикой, им всё равно...

Такова жизнь - сегодня более интересно, что там в Вилегодском районе, почему канализация неправильно работает, горячую воду не подключили и т.д. А что в мировой политике - всё равно.

Но это так , но пока у вас самих ракеты не будут летать над головой, или когда, как в Украине, отлавливают «мобилизаторов» и направляют их на фронт, где уже более миллиона погибло!

И все молчат, как овцы, идущие на заклание…

Вам всё равно, простые граждане?

Отсюда равнодушие и непонимание мировой политики. Пока самим не прилетело. А это чревато.

Хотя, что от нас зависит, скажет обыватель, мы ни на что не влияем?..

Вернёмся к конфликту.

Израиль без объявления войны нанёс очень весомый удар по Ирану, уничтожив многие объекты ядерной инфраструктуры, убив многих руководителей Ирана, причём, в собственном доме, с большим количеством «сопутствующих» жертв.

Иран ответил... тоже значимо.

Сегодня ночью рассказ о взаимных ударов продолжится.

Что значит этот конфликт для России?

Будем прагматичны - в той ситуации локального противостояния он нам выгоден. Так устроена политика, так устроен современный мир.

Большая вероятность перекрытия Армузкого пролива - это восточная часть Аравийского полуострова, возможно Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, его западная часть - хуситами.

Это приведёт к всплеску роста цен на нефть и резкому её дефициту.

Как раз в условиях, когда по 18 пакету санкций Евросоюза ценовой порог для России составил 45 долларов за баррель нефти.

Цены взлетят до 120 долларов за баррель.

Предполагается, что поставки оружия США переориентируются с Украины на Ближний Восток. Что уже произошло с американскими системами ПВО при полном недовольстве Киевом.

Далее после очередного разговора Путина и Трампа, отношения США и России стали теснее. Хотя бы в пределах видимости.

Никто не хочет Мировой войны.

Однако, если эскалация продолжится, это может быть крайне непредсказуемо и опасно.

Всё может выйти из-под контроля, со всеми вытекающими последствиями.

Очень сложная и тонкая ситуация.

Думаю, что это балансирование на грани Мировой войны может сблизить Америку и Россию перед лицом глобальной катастрофой.

Последний шанс для репутации Трампа, который пока немногого добился из своих предвыборных обещаний.

Нельзя не отметить и позицию России - хорошие отношения между и Израилем, и Ираном.

Однако, Израиль поддержал Украину, направив туда своё оружие, а Иран поддержал Россию, прежде всего, беспилотниками в начале конфликта.

А сейчас, подумайте, откуда у Ирана гиперзвук? Которым он бомбит израильские объекты?

Без России тут не обошлось.

Думаю, что ещё одна неделя взаимных ударов покажет, что силы примерно равны, и пора закачивать.

Лишь бы минимизировать количество жертв среди гражданского населения.

Посмотрим, время покажет.

Михаил Скоморохов

*Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых текстов.