Отдых у реки с комфортом: наслаждайтесь тарифом "все включено" в парк-отеле "Орловский" всего в 13 км от Москвы

Отдохнуть от городской суеты и насладиться гармонией природы можно всего в 13 километрах от Москвы, в парк отеле в Подмосковье со шведским столом - "Орловский". Это заведение становится настоящей находкой для тех, кто ищет удобство и комфорт, не уезжая далеко от столицы. Предлагая тариф "все включено", "Орловский" дарит своим гостям уникальную возможность погрузиться в атмосферу отдыха, в то время как все необходимые удобства находятся под рукой.

Одним из главных преимуществ этого парк-отеля является его огромная закрытая территория у живописной реки. Пространство, охватывающее множество зон для досуга и развлечений, позволяет каждому посетителю выбрать занятие по душе. Будь то прогулка вдоль берега, активные игры на свежем воздухе или просто расслабляющий день на собственном песчаном пляже, "Орловский" предоставляет множество вариантов для времяпрепровождения.

Проживание в "Орловском" также обладает определённой изюминкой. Гости могут выбрать как просторные и стильные номера основного корпуса отеля, так и уютные коттеджи, имеющие свои мангальные зоны прямо на берегу реки. Это позволяет создать атмосферу домашнего уюта и собраться с близкими людьми для приготовления шашлыков в окружении природы. Такой формат проживания делает отдых более личным и запоминающимся опытом.

Тариф "все включено" в парк-отеле включает не только комфортабельные номера, но и гостевую парковку, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Возможность беззаботно пользоваться всеми услугами делает пребывание в "Орловском" максимально приятным. Гостям не потребуется беспокоиться о том, как добраться до различных объектов, всё уже продумано и организовано.

Для любителей активного отдыха предусмотрены разнообразные развлечения. На территории отеля расположены бассейн и спортивные площадки, где можно заняться прокатом спортивного инвентаря и насладиться активными играми. Также парк-отель предлагает своим гостям услугу детской анимации, что позволяет родителям спокойно расслабляться, зная, что их дети находятся в надежных руках.

Питание в "Кандинском", ресторане отеля, предоставляется по системе "шведский стол". Это означает, что гости могут наслаждаться разнообразным меню, в которое входят свежие овощи и фрукты, разнообразные горячие блюда, а также десерты, приготовленные на территории отеля. Такая концепция питания позволяет каждому выбрать именно то, что ему по вкусу, что является особенно приятным моментом для гурманов.

Ночной клуб AmBar, который также доступен в рамках тарифа, становится отличным местом для вечерних развлечений. Это уникальное пространство предоставляет возможность для отдыха в неформальной обстановке и атмосферу веселья, что особенно актуально для компаний, желающих провести время вместе.

Не стоит забывать и о конференц-залах, которые могут вместить корпоративных клиентов и тех, кто ищет место для проведения важных встреч. Возможности для организации бизнес-мероприятий располагают к продуктивной работе и эффективному взаимодействию в живописной обстановке.

Для тех, кто желает расслабиться и отдохнуть от суеты, спа-центр с сауной, хамамом и соляной пещерой станет идеальным местом для восстановления сил. Посетители могут насладиться гидромассажным бассейном и побаловать себя процедурами, направленными на расслабление и оздоровление.