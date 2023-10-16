В Северодвинске разнорабочий убил коллегу из-за претензий к халяве

5 декабря 2023 года ночью на лестничной площадке дома по проспекту Морской в городе Северодвинске обнаружено тело 52-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями тела и шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в убийстве задержан ранее судимый за кражу 51-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что проживал у потерпевшего и вместе с ним подрабатывал разнорабочим. 5 декабря 2023 года вечером в ходе совместного употребления спиртных напитков между ними произошла ссора, так как потерпевший при распределении вырученных на подработке денежных средств хотел себя взять большую часть, мотивируя тем, что тот живёт у него бесплатно и ни за что не платит. В ходе конфликте он разозлился и ударил потерпевшего ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.