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В Северодвинске разнорабочий убил коллегу из-за претензий к халяве

5 декабря 2023 года ночью на лестничной площадке дома по проспекту Морской в городе Северодвинске обнаружено тело 52-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями тела и шеи. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в убийстве задержан ранее судимый за кражу 51-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что проживал у потерпевшего и вместе с ним подрабатывал разнорабочим. 5 декабря 2023 года вечером в ходе совместного употребления спиртных напитков между ними произошла ссора, так как потерпевший при распределении вырученных на подработке денежных средств хотел себя взять большую часть, мотивируя тем, что тот живёт у него бесплатно и ни за что не платит. В ходе конфликте он разозлился и ударил потерпевшего ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

07 декабрь 09:03 | : Происшествия

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