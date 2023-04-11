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Злой и пьяный северодвинец убил бедолагу-бомжа

7 июня 2023 года днем у магазина по улице Железнодорожная в  городе Северодвинске обнаружено тело 42-летнего мужчины без определённого места жительства с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 63-летний мужчина без определенного места жительства. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Из-за того, что знакомый его оскорбил, между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого он ударил потерпевшего ножом и скрылся с места преступления. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://stolicaonego.ru) 

09 июнь 11:41 | : Происшествия

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