Злой и пьяный северодвинец убил бедолагу-бомжа

7 июня 2023 года днем у магазина по улице Железнодорожная в городе Северодвинске обнаружено тело 42-летнего мужчины без определённого места жительства с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 63-летний мужчина без определенного места жительства.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Из-за того, что знакомый его оскорбил, между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого он ударил потерпевшего ножом и скрылся с места преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.