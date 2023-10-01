В выходные в Вельском районе случились сразу три пожара

С 27 по 29 октября подразделения Отряда государственной противопожарной службы № 1 трижды привлекались к тушению пожара. К сожалению, в минувшее воскресенье трагедии избежать не удалось.

Первый пожар произошел 27 октября в 22:33 в Вельске, на ул. Климовского, в частном доме на 2 семьи. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и 5 автоцистерн Отряда государственной противопожарной службы № 1 и пожарной части ИК-14 УФСИН России по Архангельской области.

В результате пожара обгорела стена дома снаружи, повреждена кровля по всей площади. Дом внутри удалось спасти. Пострадавших нет.

Второй пожар произошёл 28 октября в 18:34 в деревне Олюбинской на сельхозпредприятии по производству молочно-мясной продукции. В котельной цеха по убою животных произошло короткое замыкание электрощите.

На место выезжали 7 человек и 4 автоцистерны Отряда ГПС № 1 и добровольной пожарной команды с. Благовещенского. Благодаря быстрому реагированию ликвидирован на начальном этапе. Пострадавших нет, ущерб устанавливается.

Третий пожар произошёл 29 октября в 23:15 в селе Благовещенском, на ул. Южной в частном жилом доме. На момент прибытия подразделений дом был полностью охвачен огнём.

Пожар тушили 10 огнеборцев и 3 автоцистерны Отряда ГПС № 1 и добровольной пожарной команды с. Благовещенского. В 01:23 открытое горение было ликвидировано.

При разборе завалов было обнаружено тело собственника 1956 года рождения. Дом полностью уничтожен огнём. Причина возгорания устанавливается.

Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области напоминает: чтобы не стать жертвой пожара, установите пожарный извещатель. Он разбудит вас в случае возгорания, поможет спасти жизнь и сохранить имущество.