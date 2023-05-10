Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пожар в жилом доме на острове Бревенник обошелся без жертв

10 мая в 00.31 на о.Бревенник произошел пожар в 2-х этажном 12-ти квартирном жилом доме. К моменту прибытия первых пожарных расчётов наблюдалось открытое горение 1-го подъезда и кровли крыши. Из здания, охваченного огнём, доносились крики о помощи, так как некоторые жильцы не могли покинуть здание самостоятельно. Со второго этажа по 3-х коленной лестнице личным составом пожарной части №69 были эвакуированы две женщины и один маленький ребёнок. В угловой квартире на первом этаже помощь в эвакуации потребовалась ещё одной женщине.

К счастью, благодаря оперативным действиям огнеборцев, в результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, жилой дом получил значительные повреждения. В настоящее время эксперты выясняют причину возгорания.

Всего в тушении было задействовано 3 единицы техники и 25 человек личного состава АГПС и ГЗ АО и ГУ МЧС России по АО.

 

10 май 11:44 | : Происшествия

Главные новости


«Низкий вам поклон». Депутаты АрхГорДумы поздравляют ветеранов
Стучат, закройте дверь. Зачем журналист идет в депутаты

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (103)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20