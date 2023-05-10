Пожар в жилом доме на острове Бревенник обошелся без жертв

10 мая в 00.31 на о.Бревенник произошел пожар в 2-х этажном 12-ти квартирном жилом доме. К моменту прибытия первых пожарных расчётов наблюдалось открытое горение 1-го подъезда и кровли крыши. Из здания, охваченного огнём, доносились крики о помощи, так как некоторые жильцы не могли покинуть здание самостоятельно. Со второго этажа по 3-х коленной лестнице личным составом пожарной части №69 были эвакуированы две женщины и один маленький ребёнок. В угловой квартире на первом этаже помощь в эвакуации потребовалась ещё одной женщине.

К счастью, благодаря оперативным действиям огнеборцев, в результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, жилой дом получил значительные повреждения. В настоящее время эксперты выясняют причину возгорания.

Всего в тушении было задействовано 3 единицы техники и 25 человек личного состава АГПС и ГЗ АО и ГУ МЧС России по АО.