В Вельском районе от сварочной искры загорелась частная пилорама

15 мая в 16:30 по Системе-112 поступило сообщение о пожаре в деревне Нефедовской в ангаре частной пилорамы.

К моменту прибытия пожарной охраны огонь начал переходить на второй ангар, рядом стоящий пиломатериал и автомобиль.

Первое строение деревянное обшито профнастилом, кровля дощатая, отопление отсутствует, электрифицировано. Второе строение из бруса, кровля шиферная, отопление отсутствует, электрифицировано.

Тушить пожар выезжали 12 огнеборцев на четырёх автоцистернах Отряда государственной противопожарной службы № 1 и добровольной пожарной команды МО «Шадреньгское».

На тушение было подано 5 стволов от автоцистерн с прокладкой магистральной линии от пожарного водоёма.

В результате пожара значительно повреждены огнём первое строение, 15 кубометров пиломатериалов, ГАЗ -52. У второго строения повреждена и разобрана кровля по всей площади.

Пострадавших и погибших нет. Спасено имущества на сумму более 10 миллионов рублей, включая сушильные камеры, готовые лесопиломатериалы и технику.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.