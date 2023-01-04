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Пьяные покатушки по Северной Двине на мотособаке закончились гибелью отца и сына

1 апреля днем на реке Северная Двина в районе поселка Турдеевск под лед провалились два мотобуксировщика (мотособаки). В результате происшествия погиб 15-летний житель города Новодвинска, который ехал вместе с отцом на первом мотобуксировщике.   Их тела извлечены из воды. Мужчине с 12-летней дочерью, которые ехали  следом за ними, удалось спастись. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

По предварительной информации, до поездки с детьми на мотособаках мужчины употребляли спиртные напитки. 

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 


02 апрель 07:26 | : Происшествия

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