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В Вельском районе рабочий погиб на пилораме

2 октября 2023 года днем на пилораме, расположенной в деревне Горка- Муравьевская Вельского района, при демонтаже сушильных камер металлическая конструкция придавила 49-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. По предварительным данным, пострадавший неофициально решил подработать на демонтаже на пилораме.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

03 октябрь 11:32 | : Происшествия

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