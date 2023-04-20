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В Плесецкую колонию пытались переправить целый набор для мобильной связи

Сотрудники исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий район) пресекли попытку доставки на режимную территорию запрещенных предметов.

Средства сотовой связи были обнаружены в ходе реализации оперативной информации во время подачи железнодорожных вагонов с пиломатериалами на промышленную зону учреждения. Досмотровая группа заметила сверток в раме вагона-платформы. В нем находились шесть мобильных телефонов, зарядное устройство к ним, гарнитура и USB кабель. 

В настоящее время в учреждении назначена проверка для выяснения обстоятельств, поскольку изъятое входит в перечень предметов, которые запрещено иметь лицам, отбывающим наказание. 

 

 

23 май 11:34 | : Происшествия

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