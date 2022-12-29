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В котласскую колонию мобильники пытались въехать в мешках с крупой

При реализации оперативной информации в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас)  изъяты сотовые телефоны и зарядные устройства к ним. 

 При досмотре транспортного средства, въезжающего на режимную территорию ИК-4, сотрудники обнаружили запрещенные к использованию осужденными предметы, спрятанные ухищренным способом.   Автомобиль заезжал  в учреждение с продуктами, в одном из  мешков с крупами был изъят сверток, внутри которого находились пять средств мобильной связи и зарядные устройства.   

 В настоящее время сотрудниками ИК-4 проводится проверка, а также устанавливаются  лица, которым  предназначалась "запрещенная посылка ". 

 

30 январь 11:48 | : Происшествия

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