В котласскую колонию мобильники пытались въехать в мешках с крупой

При реализации оперативной информации в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) изъяты сотовые телефоны и зарядные устройства к ним.

При досмотре транспортного средства, въезжающего на режимную территорию ИК-4, сотрудники обнаружили запрещенные к использованию осужденными предметы, спрятанные ухищренным способом. Автомобиль заезжал в учреждение с продуктами, в одном из мешков с крупами был изъят сверток, внутри которого находились пять средств мобильной связи и зарядные устройства.

В настоящее время сотрудниками ИК-4 проводится проверка, а также устанавливаются лица, которым предназначалась "запрещенная посылка ".