В Архангельске убийца матери своего ребенка получил 8 лет колонии

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее не судимого 43-летнего жителя г. Архангельска виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что осужденный в вечернее время 16.09.2022 двигался на автомобиле со своей сожительницей по г. Архангельску. После того, как женщина в ходе поездки сообщила виновному о своем намерении прекратить с ним отношения и забрать их совместного ребенка, он съехал с Маймаксанского шоссе в частный сектор, остановил автомобиль, и, пересев на заднее сидение, где находилась потерпевшая, схватил ее одной рукой за шею, а второй зажал ей рот и нос, перекрывая таким образом доступ кислорода, продолжая свои противоправные действия до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Задушив женщину, обвиняемый приехал к дому родителей, оставив труп в машине.

На следующий день в утреннее время, желая скрыть следы своего преступления, злоумышленник вывез тело убитой в Виноградовский район Архангельской области, где спрятал его под мостом через р. Шужегу, прикопав песком.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших – родственников погибшей удовлетворены, в счет компенсации морального вреда с сужденного взыскано 3 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.