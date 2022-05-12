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Зачинщик разборки из ревности на улице Архангельска получил 7 лет строгого

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее судимого 31-летнего  архангелогородца виновным в совершении покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угрозе убийством в связи с выполнением лицом своего общественного долга (по ч. 2 ст. 119 УК РФ).

Установлено, что ранним утром 21 октября 2021 года обвиняемый выследил у жилого дома по ул. 40 лет Великой Победы в г. Архангельске свою бывшую сожительницу и потребовал пройти с ним, продемонстрировав нож. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, попросила проходившую мимо женщину вызвать полицию, а та в свою очередь потребовала от виновного прекратить противоправные действия. На это обвиняемый повернулся к прохожей с ножом и высказал угрозу убийством, которую она с учётом сложившейся обстановки восприняла реально.

После этого злоумышленник уронил свою бывшую сожительницу на тротуар и ножом нанес ей два удара в живот, причинив тяжкий вред здоровью. Довести до конца свой умысел на её убийство он не смог, так как проходящий мимо мужчина закричал на него, вызвал скорую и потерпевшей была оказана медицинская помощь.

Приговором суда осужденному с учётом наказания по предыдущему приговору назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

02 сентябрь 10:46 | : Происшествия

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