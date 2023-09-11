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В Архангельске раскрыто дело о групповом разбое с особой жестокостью

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«д,ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью,  группой лиц, сопряженное с разбоем) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 3 октября 2022 года в ночное время на улице П. Галушина в городе Архангельске обвиняемый вместе с 21-летним соучастником преступления, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились совершить разбойное нападение на 39-летнего мужчину, с которым познакомились в баре, с целью завладения его мобильным телефоном стоимостью 5 тысяч рублей. 

Один из подследственных ударил потерпевшего рукой по голове, затем они пресекли его попытку скрыться, и угрожая и применяя физическую силу, потребовали сообщить код разблокировки телефона. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший выполнил требование. После чего они открыто похитили его телефон и не менее получаса избивали пострадавшего руками и ногами по голове и телу, при этом каждый из обвиняемых нанес не менее 100 ударов. Предполагая, что что от причиненных телесных повреждений неминуемо наступит смерть мужчины, они оставили его на улице и с похищенным телефоном скрылись с места преступления. 

Потерпевшего спасли врачи, он остался жив.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел следственный  отдел по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

(фото с https://progorod33.ru/news/52213)  

13 октябрь 08:57 | : Происшествия

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