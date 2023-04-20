Житель Архангельска привлек подростка к уличным грабежам

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого за преступления против собственности 20-летнего жителя областного центра в совершении 17 преступлений, предусмотренных ст. 158.1 и ч.1 ст. 158 УК РФ (мелкие хищения чужого имущества и кражи). Он и его 18-летний знакомый, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, также обвиняются по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Следствием установлено, что в период с 22 августа по 25 декабря 2022 года 20-летний обвиняемый, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, совершил 17 краж из магазинов спиртных напитков, шоколада и продуктов питания на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Он же вместе с 17-летним знакомым 22 декабря 2022 года ночью на проспекте Троицкий в городе Архангельске подошли к ранее незнакомому 44-летнему мужчине. Юноша спровоцировал с потерпевшим конфликт, применил физическую силу, после чего обвиняемые вместе избили мужчину, обыскали его карманы и похитили мобильный телефон и денежные средства на общую сумму более 32 тысяч рублей. С похищенным имуществом с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину. 20-летний обвиняемый пояснил следователю, что похищенные из магазинов товары он перепродавал прохожим, а денежные средства тратил на личные нужды. Также поступил и с мобильным телефоном ограбленного ими мужчины.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.