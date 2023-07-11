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В Архангельске наглец отобрал на улице телефон с применением физической силы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности и порядка управления 28-летнего жителя  областного центра,  подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с  применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). 

По версии следствия, 28 сентября 2023 года вечером на улице у дома по улице Урицкого в городе Архангельске подозреваемый подошел к ранее незнакомому 17-летнему юноше и попросил у него телефон, чтобы позвонить.  Затем выхватил телефон стоимостью более 19 тысяч рублей у несовершеннолетнего из рук. Юноша потребовал вернуть телефон, после чего подозреваемый  ударил его рукой по голове и с похищенным телефоном скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению. Подозреваемого по «горячим» следам по ориентировке задержали сотрудники патрульно- постовой службы полиции и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что физическую силу не применял. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы. 

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу г.Архангельска Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://ulpravda.ru) 

05 октябрь 10:52 | : Происшествия

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