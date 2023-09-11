В Архангельской области в огне пожаров погибли две женщины

14 октября 2023 года ночью после локализации пожара в одной из квартир деревянного дома в поселке Черемушский Котласского района обнаружено тело 86-летней пенсионерки.

На следующий день в результате пожара в бытовке в городе Вельске погибла ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 34-летняя женщина, еще один мужчина – сторож коммерческой организации с термическими ожогами рук госпитализирован в больницу. Предварительные причины возгорания- неисправность отопительной печи в квартире пенсионерки и неосторожное обращение с огнем пострадавших в бытовке. По данным фактам региональными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводятся процессуальные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Приходится констатировать, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.



