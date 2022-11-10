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Вчерашние пожары в Архангельской области унесли жизни двух мужчин

8 января 2023 года в результате двух пожаров, произошедших в деревянном складском помещении в деревне Куропти Приморского района, в котором проживал пострадавший, и в жилом многоквартирном доме в поселке Березник Виноградовского района, погибли мужчины в возрасте 58 и 66 лет. Предварительные причины возгорания- аварийный режим электросети и вышедший из строя электрообогреватель. По данным фактам региональными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводятся процессуальные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

Приходится констатировать, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

09 январь 10:46 | : Происшествия

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