В пятницу 20-го в Поморье три человека погибли в огне пожаров

20 января 2023 года в результате трех пожаров, произошедших в деревянных домах и строениях в деревнях Ватамановская Каргопольского района, Веегора Пинежского района и Солза муниципального образования «Северодвинск», от отравления угарным газом погибли мужчины в возрасте от 55 до 66 лет. Предварительные причины возгорания- неосторожное обращение с огнем погибших и неисправность печного оборудования. По данным фактам региональными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводятся процессуальные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Приходится констатировать, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.