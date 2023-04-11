В Архангельске на Воскресенской пожар унес жизнь пенсионерки

Вчера утром в квартире дома по улице Воскресенская в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 88-летней пенсионерки, которая проживала одна. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти пожилой женщины, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате замыкания электрообогревателя для ног, который обнаружен в спальне, где находился очаг возгорания.

Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем, печного отопления, перегружающих электросети, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких!