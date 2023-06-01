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В Архангельске беспечные пенсионерки гибнут в дыму пожаров

4 августа 2023 года по месту жительства на проспекте Троицкий в городе Архангельске обнаружено тело 96-летней пенсионерки. По предварительным данным, пожилая женщина погибла в результате отравления продуктами горения. Следственно-оперативная группа рядом с ее кроватью обнаружила оплавленный электрический чайник из пластика. 

7 августа 2023 года утром в квартире дома по улице Воронина в областном центре произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 84-летней пенсионерки. Предварительная причина возгорания-неосторожное обращение с огнем погибшей, которая оставила зажженную свечу. 

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Следственное управление предупреждает, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с электрическими приборами и открытыми источниками огня и проявлять бдительность.  


08 август 09:54 | : Происшествия

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