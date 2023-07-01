В Пинежском округе курение и алкоголь привели мужчину к гибели

15 сентября 2023 года в одной из квартир расселённого деревянного дома, расположенного в поселке Междуреченский Пинежского района, произошло возгорание. Вчера после повторного разбора завалов обнаружены останки, предположительно, 50-летнего местного жителя, который разыскивался как без вести пропавший. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Очаг возгорания находился внутри дома, в котором ряд местных жителей собирались для совместного употребления спиртных напитков. Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении.