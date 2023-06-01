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Две жертвы субботнего дня в Архангельской области

22 июля 2023 года  вечером при движении  на лодке «Казанка» с подвесным мотором на озере Холмовское у поселка Катунино 42-летний житель поселка Лахта потерял равновесие, выпал из лодки и утонул. По предварительным данным, погибший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без спасательного жилета, согласился покатать  на лодке двух женщин. В ночное время его тело извлекли из воды водолазы МЧС. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

 В тот же день вечером в деревянном доме, расположенном в поселке Комсомольский Вельского района, произошло возгорание. После разбора завалов обнаружено тело 53-летнего хозяина одной из квартир дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Очаг возгорания находился внутри дома. Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего, который, со слов местных жителей, злоупотреблял спиртными напитками.


 

23 июль 12:31 | : Происшествия

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