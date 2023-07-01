Пожар в Няндомском районе унес жизнь пожилого мужчины

16 августа 2023 года вечером в деревянном доме, расположенном в поселке Лепша-Новый Няндомского района, произошло возгорание. 71-летний хозяин квартиры попытался потушить возникший пожар, но выбраться из горящего дома уже не смог. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Очаг возгорания находился внутри дома в районе электрического счетчика. Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неисправности электропроводки.