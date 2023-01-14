В Няндомском районе старая печь погубила мужчину

Вчера утром в деревянном доме, расположенном в деревне Ширяиха, произошло возгорание. В ходе разбора завалов сотрудниками пожарной части обнаружено тело 56-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Очаг возгорания находился внутри дома. Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате перекала печи.