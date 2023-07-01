Вельчанин написал ложный донос об угоне своего автомобилы

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего жителя Вельского района виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Установлено, что мужчина, осуществляя движение на 111-м километре автодороги «Коноша-Вельск» на территории Вельского района Архангельской области, не справившись с управлением, допустил съезд в придорожную канаву и опрокидывание автомобиля на крышу.

В дальнейшем с целью избежать привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав, а также за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, установленных при административном надзоре, подсудимый позвонил по номеру «102» и сообщил несоответствующие действительности сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.