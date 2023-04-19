Лешуконец расплачивается за выдумку о краже саней бесплатным трудом

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 39-летнего жителя Лешуконского района виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Установлено, что обвиняемый 8 апреля 2023 года, с целью скрыть факт допущенного им нарушения правил дорожного движения – управление незарегистрированным в установленном порядке снегоходом, от которого оторвались прикрепленные сани – обратился в пункт полиции по Лешуконскому району ОМВД России «Мезенское» с сообщением о том, что сани якобы были похищены около его дома неизвестными лицами.

В ходе расследования по уголовному делу, возбужденному на основании заявления мужчины, было установлено, что сообщение о преступлении явилось ложным.

Приговором суда, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, подсудимому назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.