В Плесецком округе произошло убийство из-за спора о дойке коров

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 48-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 23 сентября 2023 года вечером в частном доме в поселке Белое Озеро подозреваемый на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары кастрюлей и обухом топора по голове 57-летнему знакомому. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что жил в одном доме с потерпевшим, вместе с которым ухаживал за коровами. Он разозлился на потерпевшего, так как тот его разбудил и потребовал, чтобы он шел помогать тому доить коров. В ответ на оскорбления не сдержался и ударил потерпевшего подручными предметами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.