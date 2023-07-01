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В Плесецком округе произошло убийство из-за спора о дойке коров

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 48-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

 По версии следствия, 23 сентября 2023 года вечером в частном доме в поселке Белое Озеро подозреваемый на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары кастрюлей и обухом топора по голове 57-летнему знакомому. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что жил в одном доме с потерпевшим, вместе с которым ухаживал за коровами. Он разозлился на потерпевшего, так как тот его разбудил и потребовал, чтобы он шел помогать тому доить коров. В ответ на оскорбления не сдержался и ударил потерпевшего подручными предметами. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. 

26 сентябрь 08:50 | : Происшествия

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