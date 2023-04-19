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В хижине у архангельского мусорного полигона обнаружен женский труп

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 41-летнего жителя Приморского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

 По версии следствия, 28 июня 2023 года вечером рядом с полигоном твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 40-летней сожительнице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с сожительницей проживал рядом с городской свалкой. После совместного употребления спиртных напитков в близлежащем лесу он стал звать сожительницу в их хижину, она отказывалась идти, поэтому он применил к ней физическую силу и волоком притащил в жилище. Затем обнаружил, что она не подает признаков жизни и обратился за помощью к работнику полигона, который позвонил в полицию. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. 

04 июль 08:55 | : Происшествия

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