В Плесецком округе был забит насмерть некультурный мужчина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее судимому за кражу 41-летнему жителю Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 2 января 2023 года вечером в квартире дома в поселке Река Емца Плесецкого района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее 6 ударов ногами по телу 60-летнему мужчине. Через непродолжительное время пострадавший скончался от полученной в результате избиения тупой закрытой травмы груди.

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что 1 января 2023 года его знакомый, с которым они вместе встречали Новый год, на улице встретил неопрятного пожилого мужчину, пожалел его и пригласил к себе в гости. Хозяин жилища предложил гостю помыться, дал чистую одежду и пригласил с ними за стол. В процессе совместного употребления спиртных напитков потерпевший в комнате справил нужду, поэтому он на него разозлился и несколько раз пнул. Затем они легли спать, а на следующий день ушли из гостей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.