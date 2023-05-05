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Вельчанин организовал поджог дома неприятных ему людей

Заместителем прокурора Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Вельского района, обвиняемых по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Органами предварительного расследования установлено, что 38-летний житель Вельского района в июле 2022 г. на почве ичной неприязни  организовал поджог частного дома в деревне Вороновской, наняв для этого двух местных жителей.

В результате пожара полностью выгорело строение дома стоимостью более 6 миллионов рублей, уничтожено имущество на сумму более 600 тысяч рублей.

Исполнители преступления в ходе расследования уголовного дела дали признательные и изобличающие организатора показания.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.

 

23 май 11:06 | : Происшествия

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