Тело неизвестного мужчины найдено на месте пожара в Архангельске

18 августа 2023 года днем в аварийном деревянном расселенном доме на

ул. Гагарина г. Архангельска произошло возгорание. После тушения пожара и разбора завалов в коридоре одной из квартир на втором этаже дома обнаружено тело неустановленного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить личность погибшего и обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины. В качестве возможной версии пожара следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.