Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Тело неизвестного мужчины найдено на месте пожара в Архангельске

18 августа 2023 года днем в аварийном деревянном расселенном доме на
 ул. Гагарина г. Архангельска произошло возгорание. После тушения пожара и разбора завалов в коридоре одной из квартир на втором этаже дома обнаружено тело неустановленного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка. 

Следствию предстоит установить личность погибшего и обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины. В качестве возможной версии пожара следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

23 август 11:03 | : Происшествия

Главные новости


Новейшая история Ромео и Джульетты
Это Пинега, Карл!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (247)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20