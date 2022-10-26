В Плесецком районе проходит проверка гибели пенсионера в огне пожара

20 ноября 2022 года вечером в деревянном доме по ул. Космонавтов в пос. Плесецк произошло возгорание. После локализации пожара в доме обнаружено тело 75-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки.