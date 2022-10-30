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В Котласском районе расследуется деревенский пожар со смертельным исходом

27 ноября 2022 года утром в деревянном частном доме в деревне Тючкино Котласского района произошло возгорание. После локализации пожара в доме обнаружено тело 70-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара - короткое замыкание электропроводки. 

30 ноябрь 10:36 | : Происшествия

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