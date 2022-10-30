В Котласском районе расследуется деревенский пожар со смертельным исходом

27 ноября 2022 года утром в деревянном частном доме в деревне Тючкино Котласского района произошло возгорание. После локализации пожара в доме обнаружено тело 70-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара - короткое замыкание электропроводки.