В Северодвинске проводится проверка причин страшного дачного пожара

6 августа 2022 года утром в дачном деревянном доме по ул. Жемчужная в СНТ «Спектр» произошло возгорание. После тушения пожара в жилище обнаружены тела 54-летнего мужчины и 59-летней женщины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Одна из рассматриваемых версий пожара - замыкание электропроводки, произошедшее в связи перегрузкой системы электроснабжения.