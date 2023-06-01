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В Верхнетоемском районе задержан пожилой домушник

31 июля в дежурную часть отделения полиции «Верхнетоемское» МО МВД России «Красноборский» от жителя поселка Авнюгский поступило заявление о краже имущества из дома, который принадлежит его бабушке.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался 60-летний местный житель.

По информации оперативников, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, присмотрел дом, в котором временно никто не живет. С помощью отвертки он выставил окно, забрался внутрь, где обнаружил телевизор и телевизионный ресивер. Похищенное злоумышленник вынес из дома в мешке. Так как продать имущество мужчине не удалось, он решил оставить технику себе. В настоящее время похищенное изъято сотрудниками полиции и вскоре будет передано владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

02 август 12:36 | : Происшествия

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