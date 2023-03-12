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Прокуратура: в Архангельской области в целом снижается преступность

За 3 месяца 2023 г. в Архангельской области зарегистрировано 4265 преступлений, что на 1,4 % больше (+ 58), чем в аналогичном периоде 2022 г. (4207).

Увеличение преступности зафиксировано в г. Архангельске, 
 г. Северодвинске, ЗАТО г. Мирный, Вельском, Верхнетоемском, Красноборском, Лешуконском, Пинежском, Плесецком, Приморском районах. В остальных районах области наблюдается снижение преступлений в среднем на 16,5 %.

Сократились показатели по преступлениям, относящимся к категориям тяжких – на 17,8 %, средней тяжести – на 4,8 %. Однако по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 14,3 % числа преступлений небольшой тяжести. 

В текущем году зарегистрировано 427 преступлений против жизни и здоровья (+ 0,9 %).  Совершено 31 убийство и покушений на них, в прошлом году – 30 таких преступлений.

Увеличилось (с 9 до 12) количество преступлений, связанных с причинением смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). 

Снизилось на 10 % (с 40 до 36) число умышленных деяний, причинивших тяжкий вред здоровью (ст. 111 УК РФ), при этом возросло количество таких деяний, причинивших вред здоровью средней тяжести 
 (ст. 112 УК РФ) – на 12,1 % (с 66 до 74), легкий вред здоровью (ст. 115 УК РФ) – на 11,4 % (с 79 до 88), побоев (ст. 116 УК РФ) – на 20 % (с 15 до 18).  

Наблюдается рост количества преступлений против собственности на 6,8 % (с 2 284 до 2 440), в том числе: мошенничеств – на 21,6 % (с 704 
 до 856), умышленного уничтожения чужого имущества – на 27,6 % (с 29 до 37), разбоев – на 10 % (с 10 до 11). Вместе с тем, снизилось количество краж – на 5,4 % (с 1224 до 1158), грабежей – на 24,4 % (с 123 до 93).

Общее число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации возросло на 13,9 % (с 1346 до 1533), в их числе увеличилось на 44,1 % (513 до 739) фактов хищения денежных средств путем обмана. Вместе с тем на 19,4 % (с 377 до 304) снизилось количество краж, совершенных дистанционным способом. 

Количество мошенничеств с использованием телекоммуникационных технологий по сравнению с 2022 г. хотя и выросло на 226 единиц, однако в 24 % случаев такие преступления не окончены, то есть фактическое хищение денежных средств не доведено до конца вследствие действий либо самих потерпевших, либо третьих лиц (например, сотрудников банков). Вместе с тем сумма ущерба, причиненного преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, за 
 3 месяца 2023 г. увеличилась на 21,6 млн. руб. и составила 203 млн. руб. против 182 млн. руб. годом ранее. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в ЗАТО г. Мирный: его сумма составила 4 млн. руб. 

Раскрываемость преступлений составила 56,5 %, годом ранее этот показатель составлял 58,7 %. Остались нераскрытыми 1561 преступлений, из которых тяжких и особо тяжких 506 преступлений, показатель раскрываемости по ним по сравнению с 2022 г. существенно не изменился: 
 в текущем году раскрыто 51,2 % таких преступлений, в прошлом – 51,7 %.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в 2023 г. увеличилось на 21,1 %. Рост числа общественно опасных деяний анализируемой категории произошел за счет увеличения количества хищений в магазинах, торговых центрах, на улицах. Наибольший рост преступлений, совершенных в общественных местах, зафиксирован на территории г. Архангельска (с 443 до 606) и г. Северодвинска (со 155 до 178).

Сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения на 8,1 %, в составе группы лиц по предварительному сговору – на 9,6 %, лицами, ранее их совершавшими – на 2,3 %.

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 48,4 % (с 62 
 до 92). 

Всего выявлено 1713 лиц, совершивших преступления, из них 61,4 % не имели постоянного источника дохода или являлись безработными.

Повторно к уголовной ответственности привлечены 1145 граждан.

Сумма ущерба, причиненного преступлениями по оконченным уголовным делам, в 2023 г. составила 174 574 тыс. руб., из которых добровольно погашено 129 249 тыс. руб., изъято имущества, денег и ценностей в счет возмещения ущерба на сумму 3145 тыс. руб., стоимость имущества, на которое органами предварительного расследования наложен арест, составила 25 581 тыс. руб. 

С более подробной информацией о состоянии преступности и раскрываемости преступлений на территории Архангельской области, а также в Российской Федерации можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Публичный портал правовой статистики» http://crimestat.ru/.

26 апрель 12:24 | : Происшествия

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