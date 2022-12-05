101 дело! Прокуратура Архангельской области отчиталась за работу в 2022 году

Прокуратурой региона в 2022 году выявлено свыше 24 тыс. нарушений закона, в целях их устранения опротестовано 2 478 незаконных актов, по мерам прокурорского реагирования к различным видам ответственности привлечено почти 4,5 тыс. виновных лиц, судом удовлетворено 1 489 исковых заявлений на сумму 178 415 тыс. рублей, объявлено 1 004 предостережения. По материалам прокурорских проверок возбуждено 101 уголовное дело.

Мерами прокурорского реагирования защищены трудовые права почти 1000 человек, долги по заработной плате выплачены 648 работникам на сумму свыше 60 млн рублей.

В результате прокурорского вмешательства аптечными организациями обеспечено наличие жизненно важных лекарственных препаратов, 26 виновных лиц привлечены к административной ответственности.

Надзорное сопровождение национальных проектов способствовало завершению строительства и сдаче в 2022 году 25 социально-значимых объектов.

Целевые показатели программ переселения из аварийного жилья достигнуты, завершено строительство 17 многоквартирных домов, расселено более 5,5 тыс. человек. Планируется завершить строительство еще 74 многоквартирных домов, расселить более 14 тыс. человек до сентября 2024 года.

Совместно с органами власти проделана значительная работа по защите прав граждан – участников долевого строительства жилья. Путем завершения строительства 3 многоквартирных домов и выплаты денежной компенсации восстановлены права 259 человек, из единого реестра проблемных объектов исключено 4 объекта. В 2023 году планируется завершение строительства 3 домов-долгостроев и восстановление прав 337 «обманутых» дольщиков.

Продолжена работа по снижению давления на бизнес-сообщество, пресечены 58% незаконных проверочных мероприятий. Заказчиками погашена задолженность по исполненным публичным контрактам перед субъектами предпринимательства на сумму 119 млн рублей.

Обеспечено вовлечение в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей площадью более 600 га на территории 14 муниципальных образований области, формирование органами власти 82 земельных участков для предоставления многодетным семьям, погашение задолженности по арендным платежам за землю в размере 8,9 млн рублей.

Принятые меры способствовали активизации работы уполномоченных органов и улучшению состояния законности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения – увеличению протяженности дорог, находящихся в нормативном состоянии на 15,7 %, снижению на 18,4 % уровня аварийности, на 15,5 % и 9,8 % количества в них пострадавших и погибших.

Последовательная работа во взаимодействии с органами государственной власти способствовала освоению органами местного самоуправления в полном объеме субвенции, выделенной на предоставление жилья сиротам, принятию альтернативной меры в виде выдачи им жилищных сертификатов на жилье. Восстановлены жилищные права 253 сирот, в том числе 36 – по жилищным сертификатам. Организовано строительство многоквартирных домов для обеспечения 230 квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2023-2024 годах.

В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 79 несовершеннолетних на обеспечение их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации. Обеспечена судебная защита прав 7 детей на возмещение расходов, понесенных родителями на их приобретение.

В результате рассмотрения мер прокурорского реагирования уполномоченными органами активизирована работа по организации отдыха детей в летний период, количество отдохнувших детей увеличилось на 225 человек.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокурорами выявлено более 1,8 тыс. нарушений закона. В рамках антикоррупционной работы реализовывались полномочия по контролю за расходами федеральных государственных, муниципальных служащих и обращению в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, привлечению лиц к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Принимались судебные и внесудебные меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного такими правонарушениями, применению последствий ничтожных сделок к актам коррупции. В результате прокурорского вмешательства в связи с утратой доверия прекращены полномочия 5 должностных лиц.

Число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности снизилось на 12,3 % (с 277 до 243), при этом существенно снизилось общее количество фактов взяточничества – на 44,9 %.

Криминогенная ситуация в области достаточно стабильна. Снижение уровня преступности произошло, в первую очередь, за счет сокращения на более чем пять процентов числа краж, в том числе совершенных дистанционно (-17,7 %), числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. В то же время наблюдается рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По публикациям в СМИ в 2022 году проведено 322 проверки, по итогам которых принято свыше 200 мер реагирования, в том числе возбуждено 3 уголовных дела.