В Коноши отсидевшая женщина получила 6 лет за попытку убийства из ревности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой за кражу 33-летней жительнице поселка Коноша. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 4 октября 2022 года вечером в квартире дома по улице Солнечная в поселке Коноша осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанесла удары кулаками по лицу и металлическим костылем по телу, после чего душила проводом-удлинителем 40-летнюю знакомую, пока та не потеряла сознание. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива.

В ходе судебного разбирательства подсудимая свою вину не признала. На стадии предварительного следствия первоначально она пояснила следователю, что в компании знакомых вместе с супругом употребляли спиртные напитки. Супруг ей рассказал, что пока она отбывала наказание в местах лишения свободы, он встречался с их общей 40-летней знакомой. Она разозлилась и в порыве гнева избила соперницу. Женщина перестала подавать признаки жизни, поэтому она вызвала сотрудников полиции, которым сообщила, что совершила убийство.

Приговором Коношского районного суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.