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Отчаянная жительница Коноши убила соперницу металлическим костылем

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимой за кражу 32-летней жительницы поселка Коноша в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 4 октября 2022 года вечером в квартире дома по улице Солнечная в поселке Коноша обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанесла удары кулаками по лицу и металлическим костылем по телу, после чего душила проводом-удлинителем 40-летнюю знакомую, пока та не потеряла сознание. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива.

В ходе предварительного следствия подследственная первоначально признала свою вину и пояснила следователю, что в компании знакомых вместе с супругом употребляли спиртные напитки. Супруг ей рассказал, что пока она отбывала наказание в местах лишения свободы, он встречался с их общей 40-летней знакомой. Она разозлилась и в порыве гнева избила соперницу. Женщина перестала подавать признаки жизни, поэтому она вызвала сотрудников полиции, которым сообщила, что совершила убийство. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

09 февраль 18:42 | : Происшествия

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