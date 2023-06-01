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Лютые онежане получили по 17 лет за грабеж и убийство односельчанина

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 25-летнего и 29-летнего жителей дер. Абрамовская Онежского района, обвиняемых в убийстве односельчанина и хищении денежных средств его матери на сумму более 300 тысяч рублей (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Установлено, что в ночное время 1 августа 2022 года местные жители, располагая сведениями, что в доме односельчан может находиться крупная сумма денежных средств, с целью их хищения прибыли к дому соседей, однако обнаружили, что один из жильцов дома не спит. После чего мужчины под предлогом просьбы сигарет выманили соседа из дома и во дворе металлической трубой и поленом нанесли ему множественные телесные повреждения, в основном в область головы, от которых он скончался на месте происшествия.

Далее злоумышленники проникли в дом потерпевших, где спала пожилая мать погибшего, и в тайне от нее похитили денежные средства на сумму более 300 тысяч рублей.

После завладения денежными средствами, в целях сокрытия следов преступления тело погибшего перенесли и оставили в колодце недалеко от места преступления, где спустя неделю оно было найдено другими жителями деревни. На след мужчин правоохранительные органы вышли с учетом сведений об их праздном образе жизни после совершения преступления на похищенные деньги.

Приговором суда по совокупности преступлений 25-летнему подсудимому назначено наказание   в виде 17 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, 29-летнему подсудимому  –  в виде 17 лет  лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.  

Судом удовлетворены иски потерпевшей о взыскании с осужденных морального вреда в общей сумме 300 000  рублей. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

Государственное обвинение поддержано первым заместителем прокурора области.

(фото с https://газета-вся-тверь.рф/news/obshchestvo/v-tverskoy-oblasti-iz-za-zemelnogo-uchastka-muzhchine-slomali-ruku-obrezkom-truby/)

19 июль 14:24 | : Происшествия

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