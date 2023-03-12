Два жителя Онежского района ограбили мать одного из них и походя убили соседа

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих ранее судимых жителей деревни Абрамовская Онежского района, обвиняемых в убийстве односельчанина и хищении денежных средств его матери на сумму более 300 тысяч рублей (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Установлено, что в ночное время 1 августа 2022 года местные жители, располагая сведениями, что в доме односельчан может находиться крупная сумма денежных средств, с целью их хищения прибыли к дому соседей, однако обнаружили, что один из жильцов дома не спит. После чего мужчины под предлогом просьбы сигарет выманили соседа из дома и, находясь во дворе, используя фрагмент металлической трубы и фрагмент ствола дерева, нанесли ими множественные телесные повреждения в основном в область головы пострадавшего, от которых он скончался на месте происшествия.

Далее местные жители проникли в дом потерпевших, где спала пожилая мать погибшего, и в тайне от нее обнаружили и похитили денежные средства на сумму более 300 тысяч рублей.

После завладения денежными средствами, в целях сокрытия следов преступления тело погибшего перенесено и оставлено нападавшими в колодце недалеко от места преступления, где спустя неделю было найдено другими жителями деревни. На след мужчин правоохранительные органы вышли с учетом сведений об их праздном образе жизни после совершения преступления на похищенные деньги.

За совершенные преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.