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Пьющий архангельский папаша избивал 9-летнего сынишку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 40-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что по месту жительства в областном центре с августа по октябрь 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 9-летним сыном, систематически наносил ему побои руками по голове, а также не обеспечивал нормальные условия проживания. 

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что применял к сыну физическую силу в воспитательных целях. 

Уголовное дело возбуждено после того, как пострадавший мальчик в школе рассказал о методах воспитания отца. В настоящее время ребенок проживает вместе с мамой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://vedtver.ru/news/proisshestviya/zhitelyu-tveri-kotoryy-izdevalsya-nad-nerodnym-synom-predyavili-obvinenie/)

10 февраль 11:35 | : Происшествия

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