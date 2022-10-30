Экс-главбух госучреждения в Пинежском районе присваивала деньги

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главному бухгалтеру администрации одного из муниципальных образований Пинежского района. Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Следствием и судом установлено, что в 2016-2019 годах осужденная совершила хищение путем присвоения денежных средств на общую сумму более 140 тысяч рублей, составив бухгалтерские документы под видом оплаты товаров и услуг для нужд администрации по договорам гражданско- правового характера, которые в действительности не приобретались и не оказывались.
Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Пинежского району.
На стадии предварительного следствия обвиняемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и пояснила следователю, что у нее были кредитные обязательства, поэтому ей не хватало заработной платы на текущие расходы. Похищенные денежные средства она тратила на продукты питания и бытовые нужды. Частично возместила причиненный ущерб.
Приговором Пинежского районного суда ей по совокупности преступлений назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Постановлено взыскать с нее 137 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, сохранив до исполнения приговора в этой части арест, наложенный на автомобиль осужденной. Приговор суда не вступил в законную силу.