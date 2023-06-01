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Житель Архангельска забил насмерть непомерно пьющую супругу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что на протяжении нескольких дней в начале февраля 2023 года по месту жительства по улице Стрелковая в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к ровеснице-супруге, в связи со злоупотреблением ею спиртными напитками, нанес той множественные удары руками, ногами и ортопедической подушкой по голове и телу. 13 февраля 2023 года пострадавшая скончалась от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что его супруга злоупотребляла спиртными напитками. Во время ее очередного запоя он не сдержался и применил к ней физическую силу. Через некоторое время потерпевшая перестала подавать признаки жизни, поэтому он обратился в скорую медицинскую помощь

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 июнь 08:53 | : Происшествия

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