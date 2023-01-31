Житель Архангельска устал от запоев жены и просто забил ее до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в начале февраля 2023 года по месту жительства по улице Стрелковая в городе Архангельске обвиняемый в ходе конфликта нанес множественные удары руками и подушкой по голове и телу супруги- ровесницы. 13 февраля 2023 года пострадавшая скончалась от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что его супруга периодически злоупотребляла спиртными напитками. Во время ее очередного запоя он не сдержался и применил к ней физическую силу. Через некоторое время потерпевшая перестала подавать признаки жизни.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.