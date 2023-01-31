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Житель Архангельска устал от запоев жены и просто забил ее до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в начале февраля 2023 года по месту жительства по улице Стрелковая в городе Архангельске обвиняемый в ходе конфликта нанес множественные удары руками и подушкой по голове и телу супруги- ровесницы. 13 февраля 2023 года пострадавшая скончалась от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что его супруга периодически злоупотребляла спиртными напитками. Во время ее очередного запоя он не сдержался и применил к ней физическую силу. Через некоторое время потерпевшая перестала подавать признаки жизни. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

(фото с https://29ru.net/simferopol/343568504/) 

07 март 08:50 | : Происшествия

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