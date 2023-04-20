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Полиция Архангельска задержала еще одного любителя халявных велосипедов

13 июня 2023 года в полицию Архангельска с заявлением о хищении у нее велосипеда обратилась жительница дома на проспекте Ломоносова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 35-летний архангелогородец. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.

По имеющейся информации, злоумышленник в дневное время зашел в подъезд за одним из жильцов. Перекусив противоугонный трос принесенным с собой бытовым инструментом, он забрал велосипед и скрылся.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что мужчина также причастен к хищению 17 мая двухколесного транспортного средства из дома по улице Карла Маркса. Злоумышленник заранее побывал в подъезде и присмотрел хранящийся на лестничной площадке байк. В ночное время, скрыв лицо кепкой и капюшоном, он рывком открыл дверь подъезда, повредил противоугонное устройство и похитил велосипед.

Оба транспортных средства мужчина продал.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой не оставлять велосипеды в местах общего доступа. Обязательно использовать надежное противоугонное устройство, которое нельзя разрушить бытовым инструментом. Хранить транспортные средства лучше всего дома или в местах, не доступных для посторонних. Помните, подъезд – не место для хранения велосипеда!

Также стражи порядка напоминают, что за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 175 УК Российской Федерации, за скупку краденных вещей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

15 июнь 11:31 | : Происшествия

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