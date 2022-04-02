Житель Верхнетоемского района получил 8 лет за убийство поленом

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал жителя Верхнетоемского района виновным в убийстве, то есть преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Установлено, что 48- летний неработающий житель д. Першинская в ночь на 9 марта 2022 г. в ходе совместного распития спиртных напитков в гостях у своего знакомого в деревне Кондратовская на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, используя деревянный брусок совершил убийство хозяина дома.
В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину частично, пояснив, что убивать потерпевшего не хотел. С учетом тяжести содеянного, имеющейся в деле явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.